Independente promete manter protesto O São Paulo joga contra a Ponte Preta no sábado, no Morumbi, e seus jogadores não sabem como serão tratados por seus torcedores organizados. A faixa amarela ?Suas glórias vêm do passado?? continuará no estádio, mas a Torcida Independente está repensando a forma de protestar contra o time. Uma reunião durante a semana definirá se os torcedores voltarão a gritar os nomes dos jogadores. ?O que está certo é que não vamos mais vestir amarelo. Aquilo foi para mostrar a nossa vergonha?, diz Marcos Lopes, diretor de marketing da Independente. Os torcedores organizados consideram que a diretoria do clube não tem ousadia, não pensa grande. ?Perdemos a Libertadores e eles falam que a meta é voltar no próximo ano. A meta deveria ser ganhar o Brasileiro e não ficar em quarto para voltar à Libertadores. A diretoria não pensa em títulos.? Para definir a desilusão, recorrem à uma metáfora, utilizando a Fórmula 1. ?O São Paulo é uma Ferrari e a diretoria é o Rubinho Barrichello, que só pensa em fazer um bom trabalho, não pensa em ser campeão. Um time grande como o São Paulo não pode ter esse tipo de pensamento?, diz Lopes. Ele considera Rogério Ceni um jogador ?intocável? pela diretoria e discorda da atitude. ?O São Paulo foi eliminado da Libertadores, perdeu para o Paysandu e ele só foi assumir alguma coisa quando levou um ?frango? contra o Palmeiras. Ele é o capitão, tem de se expor, tem de assumir mais.? Para Lopes, as vaias a Luís Fabiano não atrapalham a vida do clube. ?Se venderem o Luís Fabiano, a culpa é nossa? Ora, deveriam perguntar se ele está mesmo feliz ou se está louco para sair. O grupo do São Paulo é muito desunido, todo mundo quer sair. A diretoria, em vez de fazer um time que lute para ser campeão, transformou o clube em vitrine para quem sonha com a Europa. Assim, não tem futuro.?