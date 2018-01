Independente promete não dar trégua Parece muito longe do fim o atrito entre a Torcida Independente, organizada do São Paulo, e o técnico Oswaldo de Oliveira. A reunião que seria feita para tentar resolver o problema não vai mais acontecer. O objetivo era tentar acabar com a pressão sobre o técnico, muito criticado pela organizada pela maneira como o time tem atuado. Os representantes da Independente avisam que até aceitam dialogar, mas não deixarão Oswaldo de Oliveira em paz. Leia mais no Jornal da Tarde