Independente x Barretos: empate Independente e Barretos ficaram no empate, neste domingo pela manhã, em Limeira, pelo Campeonato Paulista da Série A3. O resultado deixa o time limeirense na antepenúltima posição, agora com 14 pontos. O Barretos continua na sétima posição, agora com 23 pontos. O Barretos vinha de uma série de três vitórias consecutivas e comemorou o empate fora de casa. Desta vez, contou com a sorte, porque o Independente perdeu um pênalti cobrado por Puma e defendido pelo goleiro Fábio Willian, aos 16 minutos do segundo tempo . Dois jogos completam a 14ª rodada à tarde: Jaboticabal x Palmeiras B e Oeste X Ferroviária. O líder da Série A-3 é o Sertãozinho, com 26 pontos.