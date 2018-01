Independiente acha que vence o Santos O técnico do Independiente de Medellin, Victor Luna, está otimista para a partida desta quarta-feira contra o Santos, no segundo confronto entre as equipes pelas semifinais da Libertadores. Para o treinador, o placar de 1 a 0 registrado na Vila Belmiro e que dá a vantagem do empate para a equipe brasileira ?é perfeitamente reversível?. Luna fez uma advertência para os que apostam na classificação do Santos. ?Nosso time vai entrar em campo com toda a força e determinação em busca da revanche e, apesar da inexperiência de alguns jogadores, saberemos superar a ansiedade inicial e partir para a vitória?, garantiu. Para a partida de quarta, Luna deverá ter a mesma equipe que eliminou o Grêmio nas quartas-de-final. O zagueiro panamenho Felipe Baloy está confirmado na equipe, assim como o volante de armação Alex Jaramillo. Os dois reclamavam de contusão, mas se recuperaram e estão confirmados. A equipe deverá jogar com González; Calle, Baloy e Perea; Vásquez Chacón, Roberto Carlos; Restrepo e Jaramillo; Moreno, Molina e Montoya.