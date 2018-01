Independiente critica manobra santista O técnico do Independiente de Medellin, Vícto Luna, criticou duramente nesta terça-feira a manobra do Santos, que confirmou a Vila Belmiro para o primeiro confronto entre os clubes pelas semifinais da Libertadores. O jogo estava previsto para o Morumbi (ou Pacaembu) em obediência ao regulamento da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) - que exige estádios com capacidade mínima de 30 mil torcedores para esta fase da competição. Mas, a pedido do clube paulista, a partida foi transferida para a Vila Belmiro, que comporta, no máximo, 20 mil pessoas. ?Se fosse contra argentinos isso não iria acontecer?, disse o treinador. "Porque argentinos e brasileiros se igualam e, diante disso, a Confederação (Conmebol) não iria tomar uma decisão deste tipo", acrescentou. ?Aliás, eu não creio que clubes brasileiros precisem usar artíficios como esses para ganhar uma partida de futebol?, acrescentou. A confirmação da Vila foi uma manobra de bastidores bem executada pela diretoria do Santos, com a conivência da CBF. A entidade que organiza o futebol no Brasil informou a Conmebol de que a Vila comportava 30 mil pessoas, mas por medida de segurança, iria vender apenas 20 mil ingressos. A Conmebol concordou. O primeiro confronto está marcado para esta quarta-feira, na Vila Belmiro e o jogo da volta está previsto para o dia 18 de junho, em Medellin. O vencedor deste confronto vai enfrentar o ganhador de Boca Juniors e América de Cali. Segundo a Conmebol, a Vila Belmiro não poderá ser utilizada caso o Santos se classifique para a final.