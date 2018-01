Independiente critica recepção do Santos Um time abandonado em São Paulo. É assim que o Independiente de Medellín, adversário do Santos nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela semifinal da Copa Libertadores da América, está se sentindo. Quem mais reclama é o presidente do clube, Javier Velasquez. ?Estranho este comportamento dos dirigentes do Santos. Chegamos em Cumbica na madrugada de domingo e não tinha nenhum representante do clube brasileiro para nos recepcionar. Não recebemos nem um telefonema. É desagradável", disse o dirigente, lembrando que o Grêmio - eliminado pela sua equipe nas quartas-de-final da competição, ?foi muito cordial." ?O Santos nos ignorou", disse Velasquez, que no entanto promete tratar a delegação santista com muita cordialidade no jogo de volta em Medellín, dia 18. ?Nós somos educados. Lá, o Santos será bem tratado." O dirigente disse que procurou a Conmebol para pedir explicações sobre o fato de o jogo ser disputado na Vila Belmiro, estádio que não tem capacidade para 30 mil pessoas, conforme exige o regulamento. ?Fui informado pelo Francisco Figueiredo (uruguaio que é vice-presidente da Confederação Sul-Americana) que o prefeito de Santos (Beto Mansur) garante que o estádio tem capacidade para 30 mil pessoas. O jeito é acreditar", diz, desolado.