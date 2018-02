Independiente, da Colômbia, avança na Libertadores Jogando em casa, a equipe colombiana do Independiente Santa Fé empatou sem gols contra o Defensor Sporting, do Uruguai, e garantiu a última vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. No empate na partida de ida, no Uruguai, o Independiente marcou dois gols. Os colombianos vão disputar o Grupo 2 e terão como adversários o Bolívar (Bolívia), o Sporting Cristal (Peru) e o Estudiantes (Argentina). A estréia será no dia 9 de fevereiro contra o Sporting Cristal, no Peru.