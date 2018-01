Independiente de Medellín derrota Cerro Com um gol de David Montoya, aos 45 minutos do primeiro tempo, o Independiente de Medellín derrotou o Cerro Porteño, do Paraguai, nesta quarta-feira, em jogo de ida das oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. No segundo jogo, na Colômbia, dia 6, o Independiente só precisará de um empate para garantir uma vaga na próxima fase da principal competição sul-americana.