Independiente derrota Boca Juniors e fica em 3º no Argentino

O Independiente venceu no sábado, 5, o Boca Juniors por 2 a 1 em La Bombonera e ficou no terceiro lugar da classificação do Torneio Apertura do futebol argentino liderada por Banfield e Newell's Old Boys.

Com esta vitória, a equipe de Avellaneda conserva matematicamente uma mínima possibilidade de lutar pelo título, embora depende que neste domingo o Newell's, em segundo a dois pontos do líder Banfield, não consiga em seu estádio os três pontos em cima do Arsenal.

Andrés Silvera e Ignacio Piatti marcaram os gols do time comandado por Américo Gallego, enquanto Pablo Mouche descontou para o Boca.

Mais cedo, o Argentinos Juniors derrotou o San Lorenzo de Almagro por 2 a 1 e complicou ao extremo suas possibilidades de se classificar para a Copa Libertadores de 2010.

Os gols foram marcados por Pablo Pintos, abrindo o marcador para o time de Almagro, e Facundo Coria e Gustao Oberman para o Argentinos Juniors.

O Atlético de Tucumán também venceu na rodada, desta vez o Colón pelo placar de 2 a 0.