Independiente derrota Boca por 1 a 0 Com um gol de David Montoya, aos 44 minutos do segundo tempo, o Independiente de Medellín derrotou, nesta quarta-feira, o Boca Juniors, em jogo válido pela quarta rodada do grupo 7 da Copa Libertadores da América. Com este resultado, o Independiente assumiu a vice-liderança, com seis pontos, enquanto o Boca segue em primeiro, com nove. Barcelona, de Guayaquil, e Colo Colo, do Chile, somam quatro pontos.