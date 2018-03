Independiente é a grande paixão de Medellín Um time sofrido, que mesmo amargando um jejum de 45 anos sem um título nacional não perdeu o amor de sua enorme torcida. Assim é o Independiente de Medellín, adversário do Santos nas semifinais da Libertadores. Com um grupo de jogadores jovens ? média de 23 anos ?, o clube colombiano faz a melhor campanha de sua história na competição. Até então, tinha alcançado no máximo a segunda fase, em 1994. Leia mais no Jornal da Tarde