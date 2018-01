Independiente é campeão na Argentina Depois de oito anos, o Independiente, um dos clubes mais populares da Argentina, voltou a conquistar um título nacional, o do Torneio Apertura. O time do técnico Américo Rubén Galego venceu neste domingo, no seu estádio, o San Lorenzo por 3 a 0 e somou 44 pontos nas 19 rodadas realizadas, diante de 41 do Boca Juniors, segundo colocado, e 36 do River Plate, terceiro. Parte de Avellaneda, município da Grande Buenos Aires, vestiu-se de vermelho para comemorar a 14º título argentino na história do Independiente. Nem bem o árbitro apitou o fim do jogo, os torcedores tomaram as ruas com bandeiras vermelhas. O grito de vitória estava sufocando os torcedores. A vantagem para o Boca Juniors que já fora grande, 11 pontos, chegou a restringir-se a apenas 3 depois da derrota para o fraco Banfield, por 2 a 1, na penúltima rodada, colocando em xeque a conquista. A vitória deste domingo lavou a alma da torcida. Se o time não tivesse vencido, e como o Boca passou pelo Rosário Central por 3 a 1, o Independiente poderia perder o campeonato. Daí também as manifestações ensandecidas dos torcedores, também chamados de "diabos vermelhos". O goleador da equipe, com 16 gols, Andrés Silvera, comentou o resultado: "Fomos campeões porque fomos os melhores." O retrospecto do Independiente no continente, e até internacionalmente, o coloca como um dos times de maior sucesso do futebol mundial. Além dos 14 títulos argentinos, o clube de Avellaneda já conquistou sete vezes a Libertadores da América, sendo que seguidamente de 1972 a 1975 - os outros foram em 1964, 1965 e 1984 -, dois Mundial Interclubes (1973 e 1984) e as Supercopas de 1994 e 1995.