Independiente e Defensor empatam em Montevidéu Defensor Sporting, do Uruguai, e Independiente Santa Fe, da Colômbia, empataram por 2 a 2, nesta sexta-feira, no complemento da rodada inicial da fase preliminar da Copa Libertadores. O jogo foi realizado no Estádio Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. A partida de volta será no dia 3 de fevereiro, em Bogotá, na Colômbia.