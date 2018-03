Independiente elimina Cerro nos pênaltis O Independiente de Medellín é o primeiro time a garantir vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América, ao eliminar o Cerro Porteño, nesta quarta-feira à noite, em Medellín, na disputa por pênaltis. No tempo normal, a equipe uruguaia venceu por 1 a 0, gol de Jorge Nunez, aos oito minutos do segundo tempo, devolvendo a derrota no jogo de ida. Na cobrança de penalidades, os colombianos venceram por 4 a 2. Com este resultado, o Independiente aguarda o vencedor entre Olimpia e Grêmio, que se enfrentam quinta-feira, em Porto Alegre. No primeiro jogo, em Assunção, o Grêmio venceu por 3 a 2 e só precisa de um empate para ser o adversário do Independiente.