Independiente elimina Grêmio e pega Santos O Independiente de Medellín garantiu vaga na semifinal da Copa Libertadores da América, nesta quinta-feira à noite, ao derrotar, por 2 a 1, o Grêmio, na Colômbia. No primeiro jogo, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, as equipes empataram por 2 a 2. Com este resultado, o time colombiano vai decidir com o Santos qual equipe estará na decisão da competição sul-americana. O primeiro jogo será na Vila Belmiro e o segundo, em Medellín. Serna abriu o placar para o Independiente aos 27 minutos do primeiro tempo, após falha do goleiro Danrlei. O Grêmio não demorou a reagir e conseguiu o empate três minutos depois com o lateral-direito Anderson Lima, cobrando falta. Na segunda etapa, a equipe brasileira teve a chance de marcar o segundo gol aos 36 minutos, quando Carlos Miguel acertou a trave colombiana. Mas, aos 45 minutos, Danrlei voltou a falhar em um chute de longa distância e cedeu escanteio para o Independiente. Na cobrança, a zaga gremista errou duas vezes e a bola sobrou para Vasquez decidir a classificação colombiana: 2 a 1. Independiente de Medellín: David González; Ricardo Calle, Robinson Muñoz (Moreno), Felipe Baloy, Amaranto Perea e Roberto Carlos Cortés; John Javier Restrepo, Alex Jaramillo, Mauricio Molina; David Montoya e Jorge Horacio Serna (Vasquez). Técnico: Víctor Luna. Grêmio: Danrlei; Anderson, Gavião, Claudomiro e Roger; Amaral, Tinga, Gilberto e Rodrigo Fabri (Caio); Luis Mario (Basilio) e Christian (Carlos Miguel). Técnico: Tite. Gols: Serna aos 27 e Anderson aos 30 minutos do primeiro tempo; Vasquez aos 45 minutos do segundo tempo. Árbitro: Jorge Larrionda (URU). Cartão amarelo: Tinga e Muñoz. Local: Medellín.