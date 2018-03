Independiente enfrenta torcida no ABC Sob muita pressão, o Independiente, da Argentina, enfrenta o São Caetano, nesta quarta-feira, às 21h15, no Estádio Anacleto Campanella, pela repescagem da Copa Libertadores da América. O time argentino deixou Buenos Aires enfrentando a ira dos torcedores. "Siga, siga, siga el baile, al compás del tamboril, a la vuelta cobran, si no ganan en Brasil", ou "Continuem jogando, ao ritmo dos nossos tambores, na volta vamos cobrar, se não ganharem no Brasil". Este era o coro da torcida na vitória sobre o Rosário Central, por 3 a 2, no domingo. O resultado não amenizou a má fase do time, sétimo colocado no Torneio Clausura. Preocupada, a diretoria do clube contratou seguranças particulares para acompanhar os jogadores e evitar agressões de torcedores que eventualmente acompanham o time em jogos fora da Argentina. A crise com a torcida explodiu na última semana, após a derrota por 3 a 2 para o Cienciano, em casa, que obrigou o time a disputar uma vaga para as oitavas-de-final da Libertadores na repescagem. "Realmente estamos vivendo uma fase ruim, mas exigimos o respeito dos nossos torcedores", disse o zagueiro Zurita. "É lamentável que em uma semana que temos um adversário difícil pela frente, nossa torcida seja um obstáculo a mais." Sem o lateral Daniel Eluchans, lesionado, o técnico Omar Pastoriza escala o volante Jiménez, para recompor a defesa.