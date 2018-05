Independiente enfrentará Corinthians na Libertadores

O Corinthians conheceu mais um adversário da primeira fase da Copa Libertadores de 2010. Trata-se do Independiente Medellín, que garantiu a vaga ao conquistar o Torneio Clausura da Colômbia na noite de domingo. O time, que assegurou a terceira vaga no Grupo 1, será o primeiro rival dos brasileiros na fase de grupos.

A chave ainda contará com Cerro Porteño, do Paraguai, e com o vencedor do confronto entre Racing, do Uruguai, e Atlético Júnior, da Colômbia. As duas equipes se enfrentam na fase preliminar da Libertadores, em jogo de ida e volta, entre os dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro.

O Independiente Medellín ficou com a segunda vaga da Colômbia ao empatar com o Atlético Huila por 2 a 2, em casa, no Estádio Atanasio Girardot. Martinez e Mosquera marcaram os gols dos anfitriões. Como tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o time de Medellín faturou a taça do Clausura 2009. Foi o quinto título nacional da equipe, que também venceu em 1967, 1994, 2003, 2005 e 2009.

Na Libertadores, o Independiente exibiu uma fraca campanha na edição deste ano. O time colombiano foi eliminado ainda na primeira fase depois de empatar com o São Paulo no Morumbi, e vencer os paulistas diante de sua torcida.

A melhor participação da equipe aconteceu em 2003, quando chegou à semifinal da competição - perderam para o Santos, que veio a ser vice-campeão. O Independiente eliminou o Grêmio nas quartas de final e foi o primeiro colocado do seu grupo, que contava também com o Boca Juniors, campeão daquela edição.

A Colômbia também será representada na Libertadores pelo Once Caldas, campeão de 2004. O time foi campeão do Torneio Apertura deste ano. Já o Atlético Junior, de Barranquilla, vai disputar a fase preliminar por ter acumulado a maior pontuação na soma dos dois torneios. Vice-campeão do Clausura, o Atlético Huila terá que se contentar com uma vaga na Copa Sul-Americana.