Independiente mais perto do título A rodada do final de semana do Torneio Apertura deixou o Independiente mais próximo do título. Com a vitória sobre o Rosário Central por 3 a 1 e a derrota do River Plate para o Boca Juniors por 2 a 1, o time de Avellaneda abriu oito pontos de vantagens sobre os segundos colocados, justamente River e Boca. Faltam cinco rodadas para o final do Torneio Apertura e o Independiente leva o título mesmo que perca sete pontos dos 15 que estarão em disputa.