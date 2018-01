Independiente Medellín confia em Restrepo A página do Independiente Medellín na internet define assim o jogador Restrepo: "Forte, grande técnica, bom passe, boa mudança de jogo à frente e passes em profundidade. Hábil e talentoso. Potência e liderança. Líder absoluto". Exagero, é lógico: nem Zidane é tudo isso. Mas é do bom rendimento do meia, no jogo desta quarta-feira contra o Santos, na Vila Belmiro, que o time colombiano depende para voltar com chances de classificação na Libertadores. O técnico Victor Luna montou o time em um esquema 3-6-1, tentando fazer que o famoso toque de bola colombiano prevaleça e que o time mantenha a posse de bola o maior tempo possível. E isso depende de Restrepo, como também um passe para Molina, o único atacante do time. "O Brasil é uma referência no futebol, o Santos é um grande time, mas temos méritos. Eliminamos o Grêmio e fomos primeiros em um grupo que tinha o Boca Juniors", lembra Restrepo. Mas se nada der certo, a opção é a entrada do grandalhão Serna, bom de cabeça, mas de pouco toque. Com a bola dominada, o Independiente poderá conseguir com mais facilidade cumprir a segunda missão determinada pelo treinador. "Temos de impedir que o Santos passeie pelo lado esquerdo de seu ataque, com o Robinho, o Léo e o Diego", alerta William Vásquez, lateral-direito escalado especialmente para o jogo. "Contra o Grêmio, eu estava no banco, mas entrei e fiz o gol da vitória. Dessa vez, me conformo se conseguir marcar bem o pessoal do Santos", afirma. O treinador e o presidente do clube, Javier Velásquez, fazem questão de colocar o Santos como grande favorito do jogo. "O que eu posso dizer sobre o Santos é que se trata de um time completo. Tem Robinho e Diego, mas não são apenas eles. Tenho de citar também Renato, Elano e Léo como grandes jogadores. Sem falar nos zagueiros. É um time muito forte, mas na Colômbia acreditam em nós. E temos de fazer com que essas pessoas sejam recompensadas", analisa Victor Luna. O presidente faz coro ao técnico: "Não sou demagogo quando falo que o Santos é o melhor dos quatro (semifinalistas), mas os times da Colômbia não podem ser desprezados. Nosso time é bom e o América de Cali também tem o seu valor." A mágoa e a revolta ficam por conta da realização da partida na Vila Belmiro, apesar de o estádio não ter capacidade para 30 mil pagantes, como manda o regulamento. "O Santos não conseguiria fazer isso contra um time argentino, mas como a Colômbia não tem força...", lamenta Luna. O presidente também está irritado. "O Brasil tem o melhor futebol do mundo e não precisa de um golpe desses para continuar na Libertadores." O Independiente Medellín foi fundado em 1913 e venceu o Campeonato Colombiano no ano passado, pela terceira vez em sua história, após uma fila de 45 anos.