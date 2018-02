Independiente Santa Fé e Bolívar empatam na Libertadores O Bolívar, de La Paz, deu um passo importante na busca da classificação para a próxima fase da Copa Libertadores, ao empatar por 2 a 2 contra o Independiente Santa Fé, na noite desta quarta-feira, em jogo realizado no estádio El Campín de Bogotá (Colômbia), pelo Grupo 2. Os gols da equipe boliviana foram assinalados por Limberg Gutiérrez e Martín Menacho. Léider Preciado e David Montoya fizeram os gols do time da Colômbia. Independiente Santa Fé e Bolívar lideram o grupo com quatro pontos cada um.