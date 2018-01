Independiente Santa Fe lidera o Grupo 2 com vitória O Independiente Santa Fe, da Colômbia, é o líder do Grupo 2 da Copa Libertadores graças à vitória por 3 a 1 sobre o Estudiantes (ARG), de virada, nesta quinta-feira à noite, em Bogotá, na Colômbia. Os colombianos estão com sete pontos na classificação e tem três a mais que o Bolívar, segundo colocado, após três jogos disputados. Sporting Cristal (PER) e o Estudiantes estão empatados com três pontos, mas os peruanos levam vantagem por ter um gol a menos de saldo (-1 a -2). A vitória teve momentos de complicação. Mariano Pavone fez 1 a 0 para o Estudiantes aos 22 minutos. Só dez minutos depois é que David Montoya conseguiu empatar. Gabriel Pavone, aos 20, e Luis Yánes, aos 44 minutos, ambos do segundo tempo, marcaram os gols que garantiram os três pontos para o time da casa.