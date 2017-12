Independiente Santa Fé vence, mas a vaga é do Chivas O Independiente Santa Fé, da Colômbia, venceu na noite de terça-feira o Chivas Guadalajara, do México, por 3 a 1, mas não conseguiu a classificação para as quartas-de-final da Copa Libertadores, já que a equipe mexicana havia vencido a partida de ida por 3 a 0. Quem abriu o marcador foi o Chivas, aos 9 minutos do primeiro tempo, com Héctor Reynosa aproveitando uma falha do goleiro Luis Enrique Martínez. O Independiente empatou aos 36 minutos, ainda na etapa inicial, com um gol de Léider Preciado. No segundo tempo, logo aos 4 minutos José Largacha fez o segundo e, de pênalti aos 41 minutos, marcou o terceiro. O jogo foi disputado em um gramado em péssimas condições por causas das fortes chuvas dos últimos dias na capital colombiana.