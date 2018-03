Independiente vence El Nacional por 2 a 0 Com dois gols do capitão Daniel Quinteros, ambos de pênalti, o Independiente derrotou o El Nacional, por 2 a 0, nesta terça-feira à noite, em Buenos Aires. Com este resultado, o time argentino dispara na liderança do Grupo 5 da Taça Libertadores da América, com sete pontos, contra apenas um do time equatoriano. O Nacional, do Uruguai, soma dois pontos, e o Cienciano, do Peru, ainda não tem nenhum.