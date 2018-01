Independiente vence o Barcelona O Independiente de Medellín derrotou na noite desta quinta-feira, em Medellín, os equatorianos do Barcelona por 1 a 0 e conquistou sua primeira vitória no Grupo 7 da Copa Libertadores de América. John Restrepo marcou aos 7 minutos do primeiro tempo. O time colombiano está empatado com o Barcelona, com 3 pontos. Os argentinos do Boca Juniors lideram o Grupo, com 6 pontos, e a equipe chilena do Colo Colo está na lanterna, sem pontos.