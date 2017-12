Independiente vence o Cienciano O Independiente da Argentina fez o dever de casa e venceu o Cienciano, do Peru, por 4 a 2, na noite desta quinta-feira, em partida válida pela primeira rodada do Grupo 5 da Libertadores da América. O Independiente, que com sete títulos é a equipe que mais venceu a Libertadores, ganhou o jogo com gols de Gimenez, Leonel Rios e Hernan Losada (2). Para o Cienciano - que aos 41 minutos perdeu o meio-campista Juan Carlos La Rosa expulso - marcaram Santiago Acasiete e Rodrigo Zaraz. Com esse resultado, o Independiente lidera o grupo com 3 pontos ganhos. Nacional (URU) e El Nacional (EQU), que na abertura da rodada empataram por 0 a 0, somam 1 ponto cada. O Cienciano ocupa a última posição, sem nenhum ponto até aqui. Na próxima rodada, dia 24, o Independiente enfrenta o Nacional em Montevidéu. Dois dias depois, o Cienciano recebe o El Nacional.