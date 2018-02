Índia rende homenagens a Cristiano Enquanto medidas disciplinares começam a ser tomadas, as homenagens ao brasileiro se proliferam. O clube de Cristiano Lima Junior anunciou que quer aposentar a camisa número 10 do time, usada pelo brasileiro. Os cartolas ainda prometeram honrar o contrato que tinham com o jogador e pagar o resto do salário à sua família. O contrato do jogador o daria cerca de R$ 140 mil por uma temporada, um dos salários mais altos do futebol indiano. A Federação Indiana ainda decidiu criar o prêmio em homenagem à Cristiano Lima Junior, que será dado todos os anos ao melhor atleta das competições no país. Já a família do brasileiro ganhará R$ 18 mil da federação também em homenagem ao atleta.