Indianos culpam Palmeiras B por briga A pancadaria que envolveu jogadores do Palmeiras B e do East Bengal, na final do torneio IFA Shield, em Calcutá, no domingo, provocou grande repercussão na Índia. Os jornais dedicaram várias páginas aos incidentes, que ocorreram no Estádio Salt Lake. Torcedores e jogadores da equipe da casa culparam os brasileiros pelas cenas de violência. Os palmeirenses abandonaram o campo quando venciam a partida por 1 a 0. "Um capítulo vergonhoso foi acrescentado ao tradicional torneio de futebol de Calcutá", destacou o diário Indian Telegraph - esta foi a 107.ª edição da competição. Segundo a imprensa local, toda a confusão começou quando o zagueiro Marcão fez falta em Jackson Egygopong. O lance teria sido violento. A partir de então, jogadores e comissão técnica de ambos os times deixaram o banco de reservas e invadiram o gramado e protagonizaram cenas de guerra. Quatro atletas indianos se machucaram seriamente. Os brasileiros abandonaram o estádio rapidamente sem dar explicações. A Agência Estado tentou contato com os palmeirenses que participaram do episódio, mas eles já haviam embarcado rumo ao Brasil. Chegarão a São Paulo na quarta-feira pela manhã. Torcedores que estavam no estádio, todos do East Bengal, começaram a atirar objetos em campo contra os brasileiros e conseguiram atingir alguns jogadores. Até policiais foram acusados de agredir os palmeirenses. "O estádio acabou se tornando um campo de batalha para Palmeiras e East Bengal", ressaltou o jornal The Statesman. V. Thambi, responsável pela segurança da partida de domingo, afirmou que a "polícia tentou apenas proteger os jogadores do Palmeiras dos ataques dos torcedores." Afirmou, porém, que os culpados foram os brasileiros. "Acredito que os brasileiros tenham entendido que foram os únicos culpados." O ministro Rajib Rudi discordou da opinião do chefe da segurança e disse que toda a culpa foi da polícia. "Os policiais bateram nos brasileiros, que eram convidados do nosso país", disse. O caso será encaminhado à Fifa e, dependendo do relatório do juiz P. Bhaskar, o Palmeiras poderá ser punido. A Associação Indiana de Futebol não deve dar o título para nenhuma das equipes. Os palmeirenses venciam por 1 a 0, gol de Reinaldo. "O Palmeiras dominava a partida, mas, surpreendentemente, decidiu partir para a violência", observou o Indian Telegraph. Site da turma do amendoim - Após a derrota do Palmeiras para o Corinthians por 4 a 2, na semana passada, um grupo de torcedores decidiu lançar um site para protestar contra diretoria, comissão técnica, jogadores e imprensa. O endereço é turmadoamendoim.cjb.net. Os autores preferiram não se identificar temendo represálias. Na página principal, estamparam uma foto do técnico Celso Roth com orelha de burro. E fazem críticas a alguns atletas e até à torcida organizada Mancha Alviverde.