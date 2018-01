Indianos vêem vídeo e culpam Palmeiras O Palmeiras B foi responsabilizado nesta sexta-feira pelos acidentes ocorridos na partida final do torneio IFA Shield, no último domingo, quando diversos jogadores promoveram uma tremenda pancadaria em campo, depois da falta do zagueiro Marcão em Jackson Egygopong, do East Bengal. O time brasileiro vencia o jogo por 1 a 0, mas o juiz decidiu encerrar a partida, aos 35 minutos, deixando a competição sem um campeão. A Associação de Futebol da Índia considerou que os palmeirenses tiveram ?graves atos de indisciplina? no episódio. ?Expulsamos o Palmeiras do torneio pelos graves atos de indisciplina de seus jogadores?, disse o secretário da entidade, Ranjit Gupta. ?Depois de ver o vídeo-tape da partida e da briga, chegamos a conclusão de que o Palmeiras iniciou a violência que infelizmente suspendeu o confronto?, garantiu. ?O caso será entregue à Fifa?, acrescentou. Gupta indicou ainda que o East Bengal foi declarado campeão do torneio. O Palmeiras regressou ao Brasil com uma taça-simbólica, comprada em uma loja nas ruas de Calcutá.