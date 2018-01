Indicação de Dorival eleva responsabilidade, diz atacante Leandro

Emprestado pelo Palmeiras até o mês de dezembro, o atacante Leandro foi apresentado na manhã desta terça-feira como novo reforço do Santos. Foi uma indicação do próprio treinador, Dorival Junior, que fez contato com o atacante. Na opinião do jogador, o envolvimento direto do técnico na negociação aumenta sua responsabilidade.

“Acho que é uma responsabilidade grande vir a pedido do Dorival. Tenho de corresponder dentro de campo, senão não vai adiantar nada o técnico ou a diretoria pedirem. Eu tenho de mostrar tudo o que eu trabalhei com ele. Será mais uma oportunidade para eu poder mostrar para todos que me criticaram, que me criticam, que eu tenho potencial e valor”, afirmou o jogador.

O atacante, que teve poucas oportunidades no Palmeiras em 2014, também comentou as críticas que sofreu. “Em 2014, fui muito cobrado pelo o que fiz em 2013. Não apenas eu fui mal, mas o time todo, inclusive brigamos contra o rebaixamento. Graças a Deus conseguimos sair, mas eu fui um dos mais cobrados pelo destaque que eu tive em 2013. Eu fico feliz pela cobrança, porque quem me cobrava sabia que eu tinha potencial para render mais. Infelizmente, todo o time não foi bem”. disse.