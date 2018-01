Indicado por Vanderlei, volante chega ao Cruzeiro após demissão

Vanderlei Luxemburgo fez tudo que estava ao seu alcance para conseguir que o Cruzeiro contratasse o volante Uillian Correia. Nesta segunda-feira, o jogador enfim foi apresentado na Toca da Raposa, vindo do Ceará. Mas, pouco antes, o treinador que o indicou havia sido demitido pela direção do clube mineiro.

"Agradeço a ele (Luxemburgo) pela oportunidade, mas estou aqui para defender as cores do clube. Estive no Mineirão ontem (domingo). A torcida empurrou esse clube a todo o momento. Espero buscar meu espaço, estar rapidamente à disposição do clube para mostrar porque vim", disse o jogador na sua apresentação.

Pelo atleta de 25 anos, o time mineiro teria desembolsado R$ 1,5 milhão, valor da multa de rescisão. Revelado pelo Atlético-PR, o volante tem passagens por Rio Branco-PR, Santa Cruz-RS, Pelotas-RS e pelo futebol português - defendeu o Paços Ferreira e o Feirense.

Apesar de conhecido pela boa marcação, o volante também se destacou na atual Série B, jogando pelo Ceará, com participação regular no ataque. Fez até dois gols e anotou uma assistência.

Uillian seria a terceira contratação do Cruzeiro sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Tentando recompor o elenco do bicampeão brasileiro, o treinador pediu o atacante Marinho e o meia argentino Ariel Cabral, contratado no início do mês.