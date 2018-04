Indisciplina tática irrita Geninho A indisciplina tática dos jogadores do Vasco é apontada pelo técnico Geninho como a principal causa da derrota para o Paysandu, por 1 a 0, na terça-feira. Para o treinador, boa parte das orientações sobre posicionamento de cada setor da equipe, que é cobrada a cada treino em São Januário, não está sendo empregada durante os últimos confrontos do Campeonato Brasileiro. Geninho frisou também a necessidade de cada atleta se empenhar mais após o término do treinamento, como ocorria com os craques do passado. "Eu acho que alguns jogadores que não são craques poderiam se espelhar neles. Cada um sabe o que tem de fazer a mais para corrigir seus erros. A comissão técnica é a última a deixar o treino. Quem quiser fazer uma horinha extra, não há problemas", destacou Geninho. O meia Petkovic ainda estava resignado com a má pontaria do Vasco no confronto de terça-feira. A equipe carioca desperdiçou pelo menos quatro boas oportunidades de marcar. O sérvio, por exemplo, acertou uma cabeçada no travessão, livre de marcação. O goleiro Paulo Musse, do Paysandu, apenas assistiu ao lance.