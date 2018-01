Indonésia goleia em eliminatória A seleção da Indonésia goleou neste domingo a equipe do Cambodja por 6 a 0, em partida válida pelo grupo 9 da zona asiática das eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Com esse resultado, os indonésios assumem a liderança isolada do grupo com seis pontos. A rodada neste grupo será completada ainda neste domingo, com a partida entre China e Maldivas. Este jogo marca a estréia da seleção chinesa - considerada a favorita para terminar em primeiro no grupo. A classificação do grupo está da seguinte maneira: 1) - Indonésia - 6 pontos; 2) - Maldivas - 4, 3) - Cambodja - 1, 4) - China - 0.