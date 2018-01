Indy: Mo Nunn acerta acordo com IMG A equipe Mo Nunn, onde correm o brasileiro Tony Kanaan e o italiano Alessandro Zanardi, anunciou nesta quarta-feira, em Michigan, um acordo com a IMG Motorsports, empresa especializada em marketing e gerenciamento esportivo. Pelo contrato, a IMG ficará responsável pelo marketing e também o contrato com os patrocinadores da Mo Nunn. A empresa é considerada a maior do mundo em sua área de atuação e, entre outras atividades, cuida da carreira de Gil de Ferran, do golfista Tiger Woods e dos tenistas Pete Sampras, Venus e Serena Williams, entre outros, além de dar assessoria na área de marketing a Michael Schumacher. Também tem a modelo brasileira Gisele Bündchen entre seus clientes.