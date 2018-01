Influência de Dorival Junior é decisiva para ascensão santista

A vitória sobre o Corinthians, pela Copa do Brasil, representou mais uma marca importante no retorno de Dorival Junior ao Santos. Vencer fora de casa era uma meta que o treinador perseguia para dar respaldo à ascensão da equipe. A última vitória como visitante havia sido conquistada no mês de março, contra o Londrina, pela Copa do Brasil.

“A equipe está jogando bem e uma hora a vitória fora de casa iria acontecer. Nosso time é jovem, que está conhecendo as forças que possui”, comentou o treinador logo após o triunfo na Arena Corinthians.

O Santos é outro com Dorival Junior. A equipe tem 100% de aproveitamento na Vila. Até agora, foram seis jogos e seis vitórias. Já são dez jogos de invencibilidade. Um das razões desse bom desempenho foi o crescimento ofensivo: foram anotados 23 gols em 11 jogos. O líder do setor é Ricardo Oliveira, artilheiro do Campeonato Brasileiro com onze tentos.

A defesa também melhorou. Nesse mesmo recorte de dez jogos de invencibilidade, a defesa sofreu apenas cinco gols. Bastou a substituição de Werley por Gustavo Henrique para que o time errasse menos. Também foram importantes a escalação de Thiago Maia como volante e o comprometimento tático de Gabriel e Geuvânio.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com um time mais compacto e equilibrado, Lucas Lima, o cérebro do time, conseguiu espaço para mostrar sua genialidade. Em resumo, Dorival arrumou todos os setores do time.