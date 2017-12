Infração pode ter causado acidente O lateral-direito Clébson, de 22 anos, cujo passe pertencia ao Bahia mas que jogava no Vasco da Gama, morreu num acidente rodoviário ocorrido na noite de sexta-feira, na rodovia BA-409, trecho do município de Serrinha a 173 quilômetros da capital baiana. Ele seguia de Salvador para a cidade de Itiúba, localizada no sertão baiano onde moram seus familiares. Patrulheiros rodoviários que estiveram no local contaram que o acidente ocorreu num trecho de lombada com faixa contínua, onde é proibida a ultrapassagem. Para piorar a situação, chovia muito no momento do acidente. Testemunhas contaram que Clébson tentou uma ultrapassagem irregular com seu carro quando bateu de frente com a carreta Mercedes Benz de placa JLO-7546. O motorista da carreta fugiu sem ser identificado e o jogador, que viajava sozinho, morreu no local, preso às ferragens do veículo. Seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade de Feira de Santana, para onde os familiares do jogador se dirigiram na manhã deste sábado.