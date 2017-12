Inglaterra anuncia 23 pré-selecionados para a Copa do Mundo O técnico da seleção inglesa de futebol, o sueco Sven Goran Eriksson, anunciou nesta segunda-feira uma lista com 23 jogadores pré-selecionados para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha, que começa no dia 9 de junho. Dentro os nomes anunciados está o do atacante Wayne Rooney, que sofreu uma lesão no pé direito e deve ficar parado por cerca de um mês. A novidade ficou por conta do jovem atacante Theo Walcott, do Arsenal, de apenas 17 anos. A Inglaterra está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado Trinidad & Tobago, Suécia e Paraguai. Confira a relação dos jogadores da Inglaterra pré-selecionados para a Copa: Goleiros: Paul Robinson (Tottenham) David James (Manchester City) Robert Green (Norwich City) Defesa: Gary Neville (Manchester United) Rio Ferdinand (Manchester United) John Terry (Chelsea) Ashley Cole (Arsenal) Sol Campbell (Arsenal) Jamie Carragher (Liverpool) Wayne Bridge (Chelsea) Meio-de-campo: David Beckham (Real Madrid/ESP) Michael Carrick (Tottenham) Frank Lampard (Chelsea) Steven Gerrard (Liverpool) Owen Hargreaves (Bayern Munich/ALE) Jermaine Jenas (Tottenham) Stewart Downing (Middlesbrough) Joe Cole (Chelsea) Aaron Lennon (Tottenham) Atacantes: Michael Owen (Newcastle) Peter Crouch (Liverpool) Wayne Rooney (Manchester United) Theo Walcott (Arsenal)