Inglaterra anuncia amistosos contra Costa Rica e Nigéria antes da Copa

O técnico da seleção inglesa, Gareth Southgate, confirmou nesta quarta-feira mais dois adversários que a equipe terá pela frente na preparação para a Copa do Mundo deste ano, na Rússia. O país vai enfrentar a Costa Rica e a Nigéria, que também disputarão o torneio.

+ Anfitriã, Rússia fará amistosos contra Áustria e Turquia antes da Copa

+ Argentina confirma amistosos pré-Copa do Mundo ante Itália e Espanha

Southgate lembrou que a Inglaterra vai encarar na primeira fase do Mundial seleções da América Central e da África, já que está no grupo do Panamá e da Tunísia - além da Bélgica, todos na chave G. Por isso, a Associação de Futebol do país (FA) buscou adversários destas regiões para os amistosos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Vamos para uma Copa do Mundo em que enfrentaremos adversários da África e da América Central, então vamos ganhar isso nos jogos contra Nigéria e Costa Rica, mas não é apenas sobre os jogos que teremos no grupo, vai também além disso. Nós queremos expor o time a diferentes estilos e experiências", explicou.

O duelo diante da Nigéria vai acontecer no dia 2 de junho, em Wembley. Cinco dias depois, a seleção pega a Costa Rica no Elland Road, casa do Leeds United. O calendário da Inglaterra ainda prevê amistosos preparatórios contra Holanda (23 de março, em Amsterdã) e Itália (27 de março, em Wembley).