Inglaterra anuncia três amistosos A Associação de Futebol da Inglaterra anunciou nesta quinta-feira o calendário de amistosos de preparação da seleção inglesa para a Copa do Mundo. Serão 3 partidas antes do embarque para a Alemanha. O primeiro amistoso será no dia 1º de março, contra o Uruguai, em Liverpool. E os dois jogos seguintes irão acontecer no novo estádio de Wembley, em Londres: com Hungria, em 30 de maio, e Jamaica, em 3 de junho. A seleção inglesa está no grupo B da Copa do Mundo da Alemanha, ao lado de Paraguai, Suécia e Trinidad e Tobago.