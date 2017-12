Inglaterra chega e aposta na garra para vencer a Copa No avião, a inscrição ?o orgulho de uma nação?. No ônibus, a mensagem era parecida: ?Uma nação, um troféu, onze leões?. Foi nesse clima que a seleção da Inglaterra desembarcou na tarde desta segunda-feira, em Baden-Baden, cidade do sudoeste da Alemanha, onde fará sua preparação final para a Copa do Mundo. Cerca de 500 pessoas foram ao aeroporto receber os jogadores ingleses. Os famosos hooligans não foram vistos. Havia muitas crianças com camisas do English Team, principalmente de Wayne Rooney, o ídolo que se recupera de uma fratura no pé. Rooney estava no grupo que desembarcou nesta segunda na Alemanha, mas, quarta-feira, ele retorna a Manchester, para mais um exame em seu pé direito, fraturado há pouco mais de um mês. Esse será o exame decisivo para Rooney. Se for constatado que a fratura ainda não foi consolidada, o jogador do Manchester United será cortado. Por precaução, o atacante Jermaine Defoe, do Tottenham, que já vem participando dos treinos da seleção inglesa há duas semanas, viajou junto com a equipe para a Alemanha. ?Mas tenho certeza que Rooney voltará para a Alemanha?, disse o técnico Sven-Göran Eriksson. O regulamento da Copa permite mudança na inscrição de um jogador machucado até 24 horas antes da estréia da seleção na competição. O primeiro jogo da Inglaterra será sábado, contra o Paraguai, em Frankfurt.