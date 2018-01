Inglaterra: Chelsea abre sete pontos O Chelsea conquistou nesta terça-feira sua 17ª vitória no Campeonato Inglês deste ano. Venceu o Middlesbrough por 2 a 0 (com dois gols de Didier Drogba) e continua firme na liderança da competição, agora com 55 pontos. A vantagem sobre o Arsenal, segundo colocado, aumentou para sete pontos devido tropeço do time londrino, que só empatou com o Manchester City por 1 a 1, em casa. Os gols foram de Ljungberg, para o Arsenal, e Wright-Philips, para o City. Nos outros jogos desta terça, os resultados foram: Birmingham 1 x 2 Bolton, Everton 2 x 1 Portsmouth e Manchester United 0 x 0 Tottenham. Nesta quarta, Southampton x Fulham completam a rodada.