Inglaterra contrata ex-dirigentes da Fifa para proposta de 2018 Markus Siegler, ex-diretor de comunicação da Fifa, e Peter Hargitay, conselheiro especial do presidente da entidade, Joseph Blatter, foram contratados como consultores da candidatura da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2018. Em comunicado, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) disse que o húngaro Hargitay vai encerrar seu trabalho com o presidente da Fifa no próximo mês "para evitar qualquer conflito de interesses". Siegler, suíço de 49 anos, deixou a Fifa em setembro após 12 anos. Em julho de 2002, ele foi nomeado diretor de comunicação da entidade e fez parte do seu conselho de administração. Um porta-voz da FA disse no comunicado: "Esperamos um processo de candidatura bastante competitivo, com vários países dos três continentes já tendo demonstrado interesse numa proposta pela Copa de 2018. É muito importante que a gente tenha pessoas de experiência internacional trabalhando conosco." Holanda e Bélgica apresentaram formalmente a intenção de concorrer com uma proposta conjunta, enquanto Austrália, Rússia, China, Estados Unidos e México também estão considerando propostas. (Por Mike Collett)