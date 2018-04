Inglaterra convoca Jack Rodwell para amistoso contra o Brasil

LONDRES - O técnico Roy Hodgson convocou nesta segunda-feira o meia Jack Rodwell, do Manchester City, para os amistosos da Inglaterra com a Irlanda, no dia 29, e contra a seleção brasileira, no dia 2 de junho, no Maracanã. Rodwell vai substituir Tom Cleverley, que se machucou durante partida do Manchester United, no domingo, na rodada final do Campeonato Inglês, e deve ser desfalque na seleção. O jogador, de 22 anos, foi chamado pela terceira vez para defender a seleção inglesa. Sua última partida aconteceu em novembro de 2011, em amistoso com a Suécia.

O meia teve uma temporada irregular no City por causa de lesões. No início do ano, sofreu uma contusão no tendão que o tirou dos gramados por três meses. Ao todo, ele disputou apenas 15 jogos. O jogador, no entanto, parece ter recuperado sua melhor forma física nas últimas semanas. Na despedida do City no Inglês, no domingo, ele marcou os dois gols da equipe na derrota para o Norwich por 3 a 2.

Com esta convocação, Roy Hodgson espera compensar as ausências de Jack Wilshere e Steven Gerrard. Os dois estão fora dos próximos amistosos por conta de lesões.