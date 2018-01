Inglaterra derrota Espanha por 3 a 0 A grande surpresa do dia de amistosos na Europa foi a derrota da Espanha para a Inglaterra, por 3 a 0, em Birmingham. Barmby abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Heskey aumentou a vantagem aos 9 do segundo e Ehiogu completou o marcador aos 25. A vitória serviu para dar tranqüilidade ao técnico do time inglês, o sueco Sven Goran Eriksson, que se deu ao luxo de substituir o meia Beckham no intervalo. A noite não poderia ter sido pior para a equipe espanhola, pois o goleiro Nigel Martim defendeu um pênalti de Javier Moreno. Nos outros jogos realizados na Europa, a seleção do Uruguai conseguiu também uma animadora vitória sobre a equipe da Eslovênia, 2 a 0. A Grécia, jogando em casa, conseguiu empatar com a Rússia por 3 a 3. Outras duas partidas terminaram em empate: Holanda e Turquia, 0 a 0, e Macedônia e República Checa, 1 a 1. A Polônia, jogando na Suíça, goleou a seleção local por 4 a 0. A Suécia também não teve dificuldades para passar pelo time de Malta e ganhou por 3 a 0. O jogo entre Irlanda e Dinamarca, que seria realizado em Dublin teve de ser cancelado por causa do rigoroso inverno local, com neve. Outros resultados: Bósnia-Hezergovina 1 x 1 Hungria, Croácia 1 x 0 Áustria, Bulgária 2 x 0 Jordânia e Finlândia 1 x 0 Luxemburgo.