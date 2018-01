Inglaterra deve anunciar novo treinador nesta semana Os dirigentes da seleção inglesa de futebol devem anunciar no decorrer desta semana o nome do técnico que assumirá a Inglaterra após a Copa do Mundo da Alemanha. O favorito para o cargo é o inglês Steve McClaren, que atualmente está no Middlesbrough. O nome de McClaren, que conseguiu classificar o Middlesbrough para a final da Copa da Uefa, a primeira final da história do clube inglês, surgiu após a recusa do brasileiro Luis Felipe Scolari. Os dirigentes, que vão se reunir nesta quinta, desistiram de procurar um treinador de outro país e optaram por um inglês para o lugar do sueco Sven-Goran Eriksson, que comandará a seleção na Alemanha. "Não quero comentar sobre isso. Agora só penso no Middlesbrough e quero conseguir os resultados necessários para a equipe. Espero que isso (a escolha do técnico para a Inglaterra) se resolva logo", explicou McClaren. Além de Felipão, o holandês Guus Hiddink também disse não para a Inglaterra. O treinador, que vai comandar a Austrália na Copa da Alemanha, preferiu acertar com a seleção russa. A Inglaterra está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Trinidad & Tobago, Suécia e Paraguai.