Inglaterra deve perder cabeça da chave na Eliminatória da Copa

A trágica semana da seleção inglesa ficou ainda pior nesta sexta-feira, quando foi publicado o ranking mensal de seleções da Fifa, que provavelmente deixará a equipe de fora dos cabeças-de-chave para o sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Veja também: Brasil se aproxima da Argentina no Ranking da Fifa Após a não classificação para a Eurocopa do ano que vem devido à derrota em casa para a Croácia, na quarta-feira, a Inglaterra agora é apenas a 10.ª melhor colocada da Europa na lista e está praticamente fora dos pré-classificados para o sorteio de domingo. A Grécia, atual campeã da Europa, ultrapassou os ingleses e deve juntar-se à Itália, Espanha, Alemanha, República checa, França, Portugal e Holanda entre os cabeças-de-chave do sorteio. A Inglaterra provavelmente ficará com as equipes do segundo escalão, ao lado de Romênia, Escócia, Turquia, Bulgária, Rússia, Polônia, Suécia e Israel. A Fifa vai definir os cabeças-de-chave no sábado, em Durban, mas um porta-voz em Zurique disse nesta sexta-feira que era "99 por cento certo" que o último ranking da entidade fosse a base para a definição. A Itália, atual campeã do mundo, permanece em terceiro lugar na lista mensal da Fifa, atrás da líder Argentina e do Brasil. As últimas mudanças no ranking devem afetar apenas o setor europeu do sorteio das eliminatórias, já que os outros continentes terão como base as listas anteriores e, no caso da América do Sul, a competição já foi iniciada. A Inglaterra, que está em 12o do mundo, tinha vantagem de 103 pontos para a Grécia no ranking de outubro. Os ingleses, que tiveram como única vitória no mês o 1 a 0 sobre a Áustria em amistoso, foram superados por apenas um ponto pelos gregos.