Inglaterra deve poupar titulares contra a Suécia Enquanto os brasileiros se orgulham de ter um quadrado mágico, os ingleses juram pela Rainha ter um ?quinteto fantástico?, formado por Beckham, Lampard, Gerrard, Owen e Rooney - que entrou no segundo tempo contra Trinidad & Tobago após 47 dias parado por lesão. Essa formação, porém, só será vista a partir das oitavas-de-final. Isso porque o técnico Sven-Göran Eriksson confirmou ontem que deverá poupar Lampard ou Gerrard (talvez até os dois) do jogo desta terça-feira, contra a Suécia, em Colônia. Ambos estão pendurados com um cartão amarelo, assim como o atacante Crouch, que, teoricamente, voltaria para a reserva com o retorno de Rooney. ?Se a gente precisasse ganhar, eu escalaria todos eles. Mas não precisamos disso. Então, é provável que eu poupe alguns, não todos, mas alguns?, disse Eriksson, que já confirmou Rooney como titular, mas não disse se ele jogará no lugar de Owen (fora de forma) ou de Crouch. ?Conversei com toda a comissão técnica e médica e concluímos que Rooney já tem condições de jogar mais de 45 minutos. Assim sendo, é melhor que ele comece como titular do que saindo do banco?, disse Eriksson. A falha no ?quinteto mágico? deve ser mesmo no meio-de-campo. Para substituir Lampard e Gerrard, os favoritos são Michael Carrick e Owen Hargreaves - dois cabeças-de-área sem a metade da qualidade técnica dos dois titulares. O jovem Aaron Lennon (19 anos), que entrou muito bem contra Trinidad, poderia ser outra opção, desde que Beckham fosse escalado numa posição mais centralizada, como costumava fazer no Real Madrid quando o técnico Lopez Caro mandava a campo o brasileiro Cicinho. Para terminar o Grupo B na liderança, a Inglaterra joga pelo empate. Se vencer a Suécia, quebra dois tabus: o de não vencer os suecos desde 1968 (quatro derrotas e sete empates no período) e o de não terminar uma primeira fase de torneio importante (Copa ou Eurocopa) com 100% de aproveitamento, o que não ocorre desde o Mundial da Espanha, em 1982.