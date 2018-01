Inglaterra discute gastos com agentes O sinal de alerta acendeu na Inglaterra. Os clubes e a Federação estão assustados com os gastos com comissões para empresários. No segundo semestre de 2004, os agentes de jogadores levaram US$ 9,41 milhões por seu trabalho em transações nas três divisões profissionais. Essa soma é US$ 2,6 milhões mais alta do que nos seis meses anteriores. A verba que vai para o bolso dos intermediários chamou a atenção de Brian Mawhinney, presidente da Liga Inglesa. O dirigente alega que é muito dinheiro desviado para quem não entra em campo, mas tem influência cada vez maior. Em sua opinião, chegou o momento de criar normas que consigam estancar a sangria. ?Nunca como agora tanto dinheiro sai do futebol para o pagamento de agentes?, afirmou Mawhinney. ?Acordos que são feitos por meio de empresários precisam ser mais transparentes?, pondera. ?Até para que os torcedores possam entender quando a ação desses profissionais é necessária.?