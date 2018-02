Inglaterra e Argentina farão amistoso A Federação Inglesa anunciou nesta terça-feira que sua seleção jogará um amistoso de preparação para a Copa do Mundo da Alemanha no dia 12 de novembro em Genebra, na Suíça, contra a Argentina. A Inglaterra, que garantiu sua participação na Copa no fim de semana passado, já começou a agendar seus jogos prévios e decidiu disputar esse jogo contra a Argentina na Suíça porque a maioria dos jogadores argentinos atua em campeonatos europeus.