Inglaterra e França vencem na Europa Inglaterra e França suaram, mas venceram e continuam bem na briga por vagas para a fase principal da Eurocopa-2004, o torneio de seleções previsto para Portugal. A Espanha também confirma favoritismo, enquanto Dinamarca e Escócia tropeçaram. Os ingleses bateram a Turquia por 2 a 0, em Sunderland (gols de Vasell e Beckham, no final), e passaram para a liderança do Grupo 7, com 10 pontos, um a mais do que seus rivais turcos. Os franceses foram ao campo neutro de Palermo, no Sul da Itália, e levaram susto com o gol de Israel - Afek, aos 2 minutos. Mas reagiram, com Thierry Henry e Zidane, e venceram por 2 a 1. Com isso, têm 15 pontos, no Grupo 1, e a classificação praticamente assegurada. A Espanha conseguiu passar pela Armênia só no segundo tempo, quando surgiram os gols da vitória por 3 a 0. Tristán aos 20, Helguera aos 25 e Joaquín aos 47 garantiram a vantagem da ?Fúria?, líder do Grupo 6 com 10 pontos. Fiasco foi a Dinamarca, que recebeu a Bósnia e perdeu por 2 a 0. A derrota fez com que saísse da liderança do Grupo 2 - com 7 pontos, foi superada pela Noruega (10), que bateu Luxemburgo. A Escócia caiu na Lituânia (1 a 0) e ficou com 7 pontos no Grupo 5, ao lado da Alemanha, mas com dois jogos a mais.