Inglaterra é multada por racismo da torcida A Federação de Futebol da Inglaterra terá de pagar US$ 111 mil à União Européia de Futebol (Uefa) pelo mau comportamento de sua torcida. A punição foi decidida nesta quinta-feira pelo tribunal da entidade, com base em relatório de árbitro e de fitas do jogo com a Turquia, disputado em 2 de abril e válido pela fase de classificação da Eurocopa-2004. O público que foi ao estádio de Sunderland insultou torcedores e jogadores rivais, com slogans racistas, e ainda houve invasão de campo. A pena foi mais branda do que os britânicos esperavam. Havia possibilidade de realização de partida com portões fechados, pois os incidentes foram considerados graves. O ?English Team? ganhou por 2 a 0 e, depois de cada gol - Vassell e Beckham, ambos no segundo tempo -, torcedores entraram no campo para comemorar. A polícia teve trabalho para conter os fãs mais eufóricos, dentro e fora do estádio. Houve mais de 90 detenções, muitas delas de pessoas que apedrejavam ônibus de excursão com turistas turcos. Na sentença da Uefa, fala-se que houve "grande preocupação com os riscos em potencial para os participantes daquela partida, incluindo jogadores e árbitros" e ainda há condenação "aos abusos verbais, ofensivos e racistas". Apesar da reprimenda, a Inglaterra jogará contra a Eslováquia, dia 11 de junho, em casa, também pela fase prévia da Eurocopa. Pito - Não faltou bronca também para Alex Ferguson. O escocês que há quase duas décadas dirige o Manchester United terá de pagar US$ 7,4 mil por ter criticado os critérios do sorteio para as quartas-de-final da Liga dos Campeões. O treinador disse que espanhóis (Real Madrid, Valencia e Barcelona) e italianos (Internazionale, Juventus e Milan) foram beneficiados porque não se enfrentaram naquela fase. O Manchester jogou com o Real e foi eliminado.